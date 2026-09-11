 

Канада предоставит Украине помощь более чем на 2 млрд канадских долларов

11.09.2026, 4:33, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Канаду встретился с премьер-министром Марком Карни. По итогам переговоров стороны объявили о новых соглашениях на сумму более 2 миллиардов канадских долларов, из которых свыше 1 миллиардов пойдет на оборонные нужды Украины. В пакет войдут, в частности, ракеты-перехватчики для систем Patriot, боеприпасы для истребителей F-16 и поддержка производства беспилотников.

Отдельно Карни сообщил о пакете стоимостью 350 миллионов канадских долларов на закупку средств противовоздушной обороны. Они будут приобретаться через американскую программу, позволяющую союзникам закупать для Украины вооружения, включая ракеты Patriot. Канада также намерена резко увеличить производство беспилотников и направлять Украине около трети выпуска.

На совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что не ожидает существенных переговоров с Россией до завершения выборов в Государственную думу РФ, которые пройдут 18-20 сентября. По его словам, в конце сентября украинская сторона рассчитывает встретиться с американской командой в Нью-Йорке, а советники по национальной безопасности Украины и США уже ежедневно обсуждают подготовку возможных дальнейших переговоров.

Карни и Зеленский также подписали декларацию о 100-летнем партнерстве между Канадой и Украиной. Документ предусматривает углубление сотрудничества в оборонной промышленности, производстве беспилотных систем, противодействии дронам, киберзащите и других областях.


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