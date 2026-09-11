 

ВСУ — ночью сбиты 138 из 161 БПЛА. МО РФ — перехвачены 777 БПЛА, атакованы НПЗ и Ozon

11.09.2026, 8:03, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 11 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 161 БПЛА различных типов и барражирующие боеприпасы (число не указано). Украинские ПВО заявляют о перехвате 138 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 19 локациях, а также падения фрагментов в 3 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Киевской области, а также в Запорожье, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 11 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 777 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Крыма, Удмуртской Республики и над акваториями Черного и Каспийского морей. В Саратове атакованы НПЗ и логистический хаб Ozon. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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