 

Минкульт готов согласовать выступление Канье Уэста в Петербурге при условии «небольшой корректировки репертуара»

11.09.2026, 11:15, Разное
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Заместитель министра культуры Жанна Алексеева в эфире телеканала «Культура» объяснила, почему выступление Канье Уэста в Петербурге в октябре 2026 года может не состояться.

Выяснилось, что чиновников не устраивает репертуар американского рэпера – его песни не соответствуют духовно-нравственным ценностям коренных народов России и могут негативно повлиять на молодёжь.

«Я хоть говорю и читаю по-английски со словарём, но всё же смогла разобраться в творчестве этого гражданина. Смысловой нагрузки в его композициях нет, поэтому мы предложили ему немного скорректировать репертуар и исполнить песни Газманова, Шамана, Харчикова и других популярных российских музыкантов», – сказала Алексеева.  

Представители Уэста пока отказались от комментариев, но по информации Bloomberg исполнитель готов принять предложение российских чиновников. 

«Миллиард долларов стоит того, чтобы спеть несколько песен. Тем более Канье уже проникся творчеством господина Харчикова и даже планирует включить несколько его композиций в свою основную программу и исполнять их в других странах мира: Мексике, Великобритании, Израиле», – пишет издание со ссылкой на члена команды рэпера.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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