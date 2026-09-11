На сгоревшем пароме на Филиппинах найдены тела 35 человек, свыше 50 пропали без вести

Число погибших в результате пожара на пассажирском пароме M/V June Aster у берегов провинции Палаван на Филиппинах выросло до 35 после того, как в пятницу из выгоревшего судна извлекли новые тела, пишет информационное агентство AP. Еще 54 человека числятся пропавшими без вести.

Пожар начался вечером 9 сентября примерно в 2,2 км от берега в районе Корона – популярного туристического и дайвинг-центра. На борту находились 134 человека: 117 пассажиров и 17 членов экипажа. 43 человек удалось спасти. Судно длиной 53 метра было рассчитано на перевозку 306 пассажиров и 27 членов экипажа.

В четверг спасатели с трудом могли проникнуть внутрь судна из-за высокой температуры и дыма, что замедляло поиски пассажиров, которые могли оказаться заблокированы внутри. На фотографиях, предоставленных береговой охраной, видны полностью выгоревшие внутренние помещения судна, а также, предположительно, обугленные останки, пепел и сгоревшие металлические конструкции, в том числе автомобиль.

Судоходная компания заявила, что оказывает помощь находившимся на борту людям и их семьям и совместно с береговой охраной и морскими властями занимается поисками пропавших пассажиров и установлением причины пожара.

Паромы широко используются для перевозок на Филиппинском архипелаге. Морские аварии здесь происходят нередко из-за штормов, плохого технического состояния судов, перегрузки и недостаточного контроля за соблюдением правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях.

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