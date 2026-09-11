 

Мэр-коммунист поздравил жителей Вышинска с полной заменой современных детских площадок советскими

11.09.2026, 15:15, Разное
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В ходе встречи с горожанами мэр Вышинска, представитель КПРФ Виктор Комаров с гордостью заявил о полной замене современных детских площадок в населённом пункте площадками советского образца.

«Откровенно скажем, сегодня наши дети играют на бездушных капиталистических детских площадках, где можно не только получить травму, но просто стать моральным дебилом, – заявил градоначальник. – Советские детские площадки – это безопасные горки, качели, машинки, песочницы. Одним словом, всё, что нужно для развития абстрактного мышления и воспитания гармоничной личности и достойного сына Отечества в будущем».

Комаров отдельно отметил, что на столь масштабную реконструкцию не потрачено ни одного рубля из муниципального бюджета. Помочь юным вышинцам «снова обрести счастливое советское детство» вызвался однопартиец мэра – предприниматель Сурен Барсегян. Он принял на баланс своего коммунального предприятия, расположенного в соседнем райцентре, новые комплексы из Вышинска и безвозмездно передал городу советские площадки.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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