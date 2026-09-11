 

В Минпросвещения заявили, что отключают в школах интернет для борьбы с игрой «Синий кит»

11.09.2026, 18:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В министерстве просвещения заявили, что отсутствие финансирования интернета для школ в новом учебном году объясняется необходимостью борьбы с новой, чрезвычайно опасной игрой «Синий кит». В формулировке говорится, что эта игра распространяется через ресурс vkontakte.ru и «побуждает несовершеннолетних лиц совершать действия, ведущие к необратимому прекращению биологических процессов».

Источники сразу нескольких СМИ ещё летом сообщали, что в Минпросвещения поступила настоятельная рекомендация об ограничении доступа к Сети для педагогического состава и детей в учебное время. Под предлогом борьбы с мошенничеством и терроризмом предлагалось установить в школах «глушилки» связи, однако после того как крупная партия таких устройств, поставленная министерству силами ИП «АМБАРЦУМЯН М.А.», оказалась пустышками (нефункциональными макетами), было решено по крайней мере лишить школы проводного интернета.

Как пояснили в министерстве, в действительности речь идёт о чрезвычайной угрозе – в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» под видом игры распространяются инструкции, которые ведут к опасным действиям. Чиновники считают, что это обусловлено нынешним геополитическим противостоянием и подчёркивают, что ещё 10-15 лет назад «коллективный Запад не опускался до подобных откровенно террористических информационных атак, угрожающих жизни и благополучию подрастающего поколения».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.09 / Броня из алюминиевых яиц эффективно защитит спутники от космического мусора

11.09 / Китай неожиданно поддержал идею Трампа по возрождению линкоров — но уже для борьбы с дронами

11.09 / Первая в мире квантовая схема может взломать шифрование Bitcoin за 26 дней

11.09 / Структуру вихря Абрикосова удалось описать одним параметром

11.09 / Евгений Понасенков потребовал вернуть ему статус иноагента

11.09 / Планировали теракты в годовщину 7.10 — в Германии предъявлены обвинения активистам ХАМАСа

11.09 / «Яндекс» выложил в опенсорс свою суверенную языковую модель

11.09 / На сгоревшем пароме на Филиппинах найдены тела 35 человек, свыше 50 пропали без вести

11.09 / Празднование Рош а-Шана в «Бейт-ХАБАД» на Пхукете отменено из-за акций протеста

11.09 / Планетологи недооценили масштабы сжатия Меркурия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике