В Минпросвещения заявили, что отключают в школах интернет для борьбы с игрой «Синий кит»

В министерстве просвещения заявили, что отсутствие финансирования интернета для школ в новом учебном году объясняется необходимостью борьбы с новой, чрезвычайно опасной игрой «Синий кит». В формулировке говорится, что эта игра распространяется через ресурс vkontakte.ru и «побуждает несовершеннолетних лиц совершать действия, ведущие к необратимому прекращению биологических процессов».

Источники сразу нескольких СМИ ещё летом сообщали, что в Минпросвещения поступила настоятельная рекомендация об ограничении доступа к Сети для педагогического состава и детей в учебное время. Под предлогом борьбы с мошенничеством и терроризмом предлагалось установить в школах «глушилки» связи, однако после того как крупная партия таких устройств, поставленная министерству силами ИП «АМБАРЦУМЯН М.А.», оказалась пустышками (нефункциональными макетами), было решено по крайней мере лишить школы проводного интернета.

Как пояснили в министерстве, в действительности речь идёт о чрезвычайной угрозе – в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» под видом игры распространяются инструкции, которые ведут к опасным действиям. Чиновники считают, что это обусловлено нынешним геополитическим противостоянием и подчёркивают, что ещё 10-15 лет назад «коллективный Запад не опускался до подобных откровенно террористических информационных атак, угрожающих жизни и благополучию подрастающего поколения».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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