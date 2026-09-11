Празднование Рош а-Шана в «Бейт-ХАБАД» на Пхукете отменено из-за акций протеста

Праздничные мероприятия, которые должны были состояться в пятницу вечером в «Бейт-ХАБАД» на Пхукете в Таиланде были в последний момент отменены по указанию израильских служб безопасности в связи с опасениями за благополучие и жизнь израильтян.

Как пишет «А-Йом», за несколько часов до начала празднования несколько десятков антиизраильских демонстраций собрались возле здания «Бейт-ХАБАД» на Пхукете. Участники акции выражали возмущение «неконтролируемой активностью Израиля в Таиланде».

Днем ранее в Бангкоке возле посольства Израиля состоялась аналогичная акция протеста, ее участники держали плакаты с надписями «Евреи, вон» и «Бойкотировать Израиль.

На фоне этих событий и из-за опасений за безопасность израильтян и евреев, которые должны были принять участие в праздновании, израильские службы безопасности решили не проводить вечер Рош а-Шана в здании «Бейт-ХАБАД» на Пхукете в запланированном формате.

Решение было принято, чтобы снизить риск для участников и предотвратить столкновения с демонстрантами в этом районе: службам безопасности стало известно о намерении демонстрантов ворваться в «Бейт-ХАБАД», если они увидят заходящих туда израильтян.

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