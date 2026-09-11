Евгений Понасенков потребовал вернуть ему статус иноагента

Историк и публицист Евгений Понасенков подал иск в суд против Минюста, требуя отменить решение о лишении его статуса иностранного агента. По его словам, ведомство допустило грубую юридическую ошибку, исключив его из реестра, тогда как он «последовательно и много лет действует в интересах наполеоновской Франции и не намерен это прекращать».

Понасенков напоминает, что никогда не скрывал своих симпатий к Первой империи, регулярно выступает с лекциями о величии Наполеона и по его собственному утверждению получает «моральную поддержку из Парижа от своих поклонников». Отсутствие в реестре, по его мнению, ставит под сомнение саму возможность продолжать эту деятельность легально: без статуса иноагента его лекции о Бородинском сражении теряют «всю остроту и половину гонорара». В Минюсте иск комментировать отказались, сославшись на то, что ведомство «не обязано объяснять, почему тот или иной гражданин перестал быть полезен иностранным государствам».

«Я требую вернуть мне статус, потому что без него я не могу полноценно выполнять свою миссию, – заявил Понасенков. – Франция Наполеона – это моя духовная родина, и я не собираюсь от неё отказываться только потому, что кто-то в министерстве решил, будто я больше не соответствую. Я действую в интересах императора. Если Минюст не вернёт мне статус добровольно, я буду вынужден обратиться в международный суд в Гааге, где, я уверен, найду понимание: там тоже любят историю и умеют ценить верность».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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