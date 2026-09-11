Первая в мире квантовая схема может взломать шифрование Bitcoin за 26 дней

Компания IonQ опубликовала документ, который называет первым в мире полностью скомпилированным сквозным проектом взлома 256-битных подписей на эллиптических кривых с помощью квантового компьютера. Исследование приводит конкретную цифру: отказоустойчивая квантовая машина могла бы решить криптографическую задачу secp256k1, лежащую в основе Bitcoin, примерно за 25,7 суток. Расчеты показывают, что для этого потребуется 19 397 физических кубитов, включая оборудование для квантовой коррекции ошибок.

Это не означает, что Bitcoin можно взломать уже сегодня. IonQ не демонстрировала атаку на работающем квантовом компьютере. Авторы проследили вычисление до операций, которые понадобятся будущей машине. Алгоритм Шора давно дает теоретический путь к взлому криптографии с открытым ключом, но превращение математики в реальное устройство представляет собой масштабную инженерную задачу. Кривая secp256k1 стала удобным ориентиром, поскольку Bitcoin опирается именно на нее.

Полученный дизайн использует 1457 логических кубитов и примерно 39 000 000 вентилей Тоффоли. Эти ресурсы разворачиваются в тысячи физических кубитов, как только в дело вступает коррекция ошибок. Главный специалист IonQ по квантовым вычислениям Крис Балланс отметил, что команда скомпилировала вычисление вплоть до базовых примитивов коррекции. Такая детализация позволила рассчитать доказуемую нижнюю границу вероятности успеха. По его словам, прежние оценки упрощали части машины, определяющие время работы.

Вице-президент по архитектуре IonQ Джон Гэмбл описывает результат как инженерный проект, а не чисто теоретическую оценку. Разница принципиальна: квантовым компьютерам требуется огромное количество физического оборудования, чтобы получить меньшее число надежных логических кубитов. Практический вывод для владельцев криптовалют пока не меняется: угроза взлома биткоина теоретическая. Однако документ задает конкретную планку, к которой отрасль будет стремиться.Источник — Businesswire

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