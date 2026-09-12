 

Умерла правозащитница Эмма Бонино, в прошлом возглавлявшая МИД Италии

12.09.2026, 8:33, Разное
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В Риме в возрасте 78 лет умерла Эмма Бонино – одна из наиболее известных итальянских политиков и правозащитниц последних десятилетий, бывший министр иностранных дел Италии и еврокомиссар. О ее смерти 11 сентября сообщили итальянские СМИ и партия «+Европа», одним из основателей которой она была.

7 сентября Бонино была доставлена в римскую больницу Santo Spirito. Накануне смерти ее перевели из отделения интенсивной терапии в частную клинику. Точная причина смерти не названа. В течение многих лет Бонино боролась с онкологическим заболеванием.

Политическую деятельность Эмма Бонино начала в 1970-х годах в Радикальной партии Марко Паннеллы. В 1974 году она была арестована после публичного признания в участии в организации нелегальных абортов. Впоследствии Бонино стала одной из центральных фигур кампании за легализацию абортов в Италии, принятую в 1978 году. Она также десятилетиями выступала за права женщин, против смертной казни, за ядерное разоружение, права ЛГБТ и создание Международного уголовного суда.

Бонино неоднократно избиралась в парламент Италии и Европейский парламент, в 1995-1999 годах была членом Европейской комиссии, в 2006-2008 годах занимала пост министра по европейским делам и международной торговле, а в 2013-2014 годах – министра иностранных дел Италии. В последние годы она оставалась одним из наиболее заметных сторонников дальнейшей европейской интеграции.

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что Бонино «оставила след в жизни республики», отметив ее деятельность в защиту прав человека, против смертной казни и в поддержку Международного уголовного суда.


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