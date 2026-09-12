 

Армия КНДР запустила несколько баллистических ракет после учений США, Южной Кореи и Японии

12.09.2026, 5:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Северная Корея рано утром в субботу, 12 сентября, осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, ракеты были запущены из района города Вонсан на восточном побережье КНДР. Южнокорейские и американские специалисты анализируют характеристики ракет. По предварительным данным, они пролетели около 250 километров.

Запуск состоялся на следующий день после завершения пятидневных совместных учений Freedom Edge, в которых участвовали вооруженные силы Южной Кореи, США и Японии. Маневры проходили в международных водах к востоку и югу от острова Чеджудо и были направлены, в частности, на отработку действий в условиях ракетной и ядерной угрозы со стороны КНДР.

Американское командование заявило, что располагает информацией о запуске и консультируется с союзниками. По предварительной оценке США, запуск не представлял непосредственной угрозы американским военнослужащим, территории США или их союзникам.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.09 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1662-й день войны

12.09 / ДТП в Архангельской области, не менее 13 погибших

11.09 / Минюст РФ пополнил реестр «иноагентов» — в нем журналистка The Insider Екатерина Мереминская

11.09 / В Минпросвещения заявили, что отключают в школах интернет для борьбы с игрой «Синий кит»

11.09 / Броня из алюминиевых яиц эффективно защитит спутники от космического мусора

11.09 / Китай неожиданно поддержал идею Трампа по возрождению линкоров — но уже для борьбы с дронами

11.09 / Первая в мире квантовая схема может взломать шифрование Bitcoin за 26 дней

11.09 / Структуру вихря Абрикосова удалось описать одним параметром

11.09 / Евгений Понасенков потребовал вернуть ему статус иноагента

11.09 / Планировали теракты в годовщину 7.10 — в Германии предъявлены обвинения активистам ХАМАСа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике