Армия КНДР запустила несколько баллистических ракет после учений США, Южной Кореи и Японии

Северная Корея рано утром в субботу, 12 сентября, осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, ракеты были запущены из района города Вонсан на восточном побережье КНДР. Южнокорейские и американские специалисты анализируют характеристики ракет. По предварительным данным, они пролетели около 250 километров.

Запуск состоялся на следующий день после завершения пятидневных совместных учений Freedom Edge, в которых участвовали вооруженные силы Южной Кореи, США и Японии. Маневры проходили в международных водах к востоку и югу от острова Чеджудо и были направлены, в частности, на отработку действий в условиях ракетной и ядерной угрозы со стороны КНДР.

Американское командование заявило, что располагает информацией о запуске и консультируется с союзниками. По предварительной оценке США, запуск не представлял непосредственной угрозы американским военнослужащим, территории США или их союзникам.

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