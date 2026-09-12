ДТП в Архангельской области, не менее 13 погибших

В Архангельской области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса, лесовоза и легкового автомобиля погибли 13 человек. Среди погибших есть несовершеннолетние, сообщило региональное Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты. Еще восемь человек получили травмы, трое из них – дети.

Авария произошла вечером в пятницу, 11 сентября, около 19:40 на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», на границе Холмогорского и Приморского округов. По предварительным данным полиции, микроавтобус, выполняя обгон легкового автомобиля, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с лесовозом. После столкновения автомобили оказались в кювете.

Микроавтобус выполнял пассажирский рейс между Северодвинском и поселком Березник.

По данным министерства здравоохранения Архангельской области, семеро пострадавших были доставлены в больницы Архангельска, еще одному человеку помощь оказали амбулаторно. Двое поступили в городскую больницу в тяжелом состоянии, 13-летний мальчик госпитализирован в областную детскую больницу. Еще три человека находятся в областной больнице в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более человек, а также о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем гибель двух или более лиц. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места аварии, устанавливают и допрашивают свидетелей. Назначены судебно-медицинские, автотехнические и трасологические экспертизы. Эксперты должны определить скорость автомобилей перед столкновением, механизм и технические причины аварии. Следствие также проверит организацию пассажирской перевозки и соблюдение перевозчиком требований безопасности.

Прокуратура Архангельской области начала отдельную проверку соблюдения требований безопасности пассажирских перевозок и состояния дорожного покрытия на участке трассы, где произошло ДТП.

Губернатор Архангельской области объявил день траура по погибшим в аварии.

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