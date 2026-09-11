Минюст РФ пополнил реестр «иноагентов» — в нем журналистка The Insider Екатерина Мереминская

Министерство юстиции РФ 11 сентября внесло в реестр «иностранных агентов» журналистку Екатерину Мереминскую, активистку Елену Матвееву, политолога Рината Мухаметова, правозащитный проект «Пермь-36» и информационный ресурс «Канал визионера».

Екатерина Мереминская – журналистка, редактор отдела экономики The Insider и бывшая участница телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Минюст заявил, что она участвовала в создании и распространении материалов других «иностранных агентов», а также организаций, деятельность которых в РФ признана «нежелательной».

Ринату Мухаметову ведомство вменяет распространение «недостоверной информации» о решениях российских властей и проводимой ими политике. Елена Матвеева – оппозиционная активистка из Новгорода, общественный деятель и независимый журналист, «виновна» в таких же «нарушениях».

Одновременно Минюст исключил из реестра публициста Евгения Понасенкова. Ведомство объяснило это «утратой признаков иностранного агента». Понасенков находился в реестре с 2022 года.

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