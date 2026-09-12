Британские военные испытают моторизованные парапланы для заброски бойцов в тыл противника

Минобороны Великобритании после проведенных исследований изучает возможность использовать для высадки десанта в тылу противника парапланы с мотором.

По мнению командования британской армии, этот метод в некоторых случаях гораздо предпочтительнее десантирования с самолета: десантнику с мото-парапланом не требуется аэродром. Для взлета ему достаточно склона горы и «попутного» ветра. Чтобы собраться в «полет» десантнику нужно не более восьми минут. При благоприятных условиях он сможет пролететь более 320 км.

Участники проекта — британский стартап Blakcro, UK Defence Innovation и Минобороны Великобритании. Изучается возможность усовершенствования параплана за счет нового вентилятора в титановой раме, разработанного в Blakcro, который вместе с крылом укладывается в специальный вместительный рюкзак.

Вначале десантник, находясь против ветра, надевает парашют-крыло. При этом двигатель (электрический или ДВС) работает на холостом ходу либо отключен. После того, как десантник поднимается в воздух, двигатель запускается с последующей возможностью регулировать скорость и маневрировать.

Не секрет, что идее объединения параплана с мотором не один десяток лет. Достаточно вспомнить одну из серий бондианы «И целого мира мало», где Джеймс Бонд отважно сражается со своими врагами, будучи облачен в мото-параплан.

По данным британского военного ведомства, основная ставка при использовании его морскими пехотинцами или бойцами ВДВ сделана на радиолокационную и звуковую малозаметность, что позволит им проникать в тыл противника на дальность до 322 км.Источник — Ministry of Defence

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