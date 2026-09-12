 

РПЦ и Смольный утвердили минимальную дистанцию крестного хода — 42 километра 195 метров

12.09.2026, 9:15, Разное
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В Санкт-Петербурге РПЦ совместно со Смольным утвердила рекомендуемую продолжительность крестных ходов. Согласно новым требованиям, дистанция должна составлять не менее 42 километров 195 метров – ровно как у классического марафона.

В Смольном пояснили, что короткие крестные ходы не позволяют горожанам в полной мере ощутить духовную значимость мероприятия. Кроме того, марафонская дистанция обеспечивает более продолжительное перекрытие улиц и дает возможность большему числу автомобилистов заранее узнать о необходимости объезда.

Участникам крестных ходов рекомендовали заранее пройти подготовку и проверить состояние здоровья. Для священнослужителей, не успевающих завершить маршрут самостоятельно, предусмотрят пункты духовного питания и сопровождение автомобилей скорой помощи.

В РПЦ подчеркнули, что верующим не следует воспринимать 42 километра 195 метров как верхний предел. При наличии достаточного количества веры, сотрудников ГИБДД и перекрытых улиц дистанция может быть увеличена.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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