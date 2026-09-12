РПЦ и Смольный утвердили минимальную дистанцию крестного хода — 42 километра 195 метров
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В Санкт-Петербурге РПЦ совместно со Смольным утвердила рекомендуемую продолжительность крестных ходов. Согласно новым требованиям, дистанция должна составлять не менее 42 километров 195 метров – ровно как у классического марафона.
В Смольном пояснили, что короткие крестные ходы не позволяют горожанам в полной мере ощутить духовную значимость мероприятия. Кроме того, марафонская дистанция обеспечивает более продолжительное перекрытие улиц и дает возможность большему числу автомобилистов заранее узнать о необходимости объезда.
Участникам крестных ходов рекомендовали заранее пройти подготовку и проверить состояние здоровья. Для священнослужителей, не успевающих завершить маршрут самостоятельно, предусмотрят пункты духовного питания и сопровождение автомобилей скорой помощи.
В РПЦ подчеркнули, что верующим не следует воспринимать 42 километра 195 метров как верхний предел. При наличии достаточного количества веры, сотрудников ГИБДД и перекрытых улиц дистанция может быть увеличена.
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