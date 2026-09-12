 

Пожар и серия взрывов произошли на складах болгарского военного предприятия EMCO

12.09.2026, 9:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Пожар, сопровождавшийся серией взрывов, произошел в ночь на субботу, 12 сентября, на складах боеприпасов болгарской оружейной компании EMCO в районе села Горни-Вырпишта, между городом Трявна и селом Царева-Ливада в Габровской области.

Директор предприятия Славчо Димиев подтвердил, что на складе находились боеприпасы и порох. По данным телеканала Nova, на территории комплекса расположены 11 складов. Первоначально пожар возник в одном из них, после чего распространился еще на два соседних помещения. Воспламенившиеся боеприпасы начали взрываться. Зарево от пожара было видно на значительном расстоянии, в том числе из района Велико-Тырново.

Сотрудники и охрана предприятия были эвакуированы, территория оцеплена. На месте находятся пожарные расчеты, которые контролируют ситуацию. Была задействована национальная система экстренного оповещения BG-Alert.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, непосредственной угрозы населению не зафиксировано.

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев и руководство МВД должны прибыть на место происшествия. Причины пожара устанавливаются. Власти пока не сообщали о возможной причине инцидента.

Это уже второй за месяц серьезный инцидент на объектах EMCO в этом районе. 10 августа пожар и последовавшие взрывы уничтожили склад боеприпасов предприятия возле села Белица. Тогда также обошлось без жертв. Расследование августовского происшествия продолжается, к нему подключилось Государственное агентство национальной безопасности Болгарии.

По оценке многих болгарских СМИ, речь идет о диверсиях. Но официально это пока не подтверждено.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.09 / РПЦ и Смольный утвердили минимальную дистанцию крестного хода — 42 километра 195 метров

12.09 / Самое детальное видео джета черной дыры поставило под сомнение представления о его устройстве 

12.09 / Умерла правозащитница Эмма Бонино, в прошлом возглавлявшая МИД Италии

12.09 / Британские военные испытают моторизованные парапланы для заброски бойцов в тыл противника

12.09 / ВСУ — ночью сбиты 8 ракет и 102 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — перехвачены 230 БПЛА

12.09 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1662-й день войны

12.09 / Армия КНДР запустила несколько баллистических ракет после учений США, Южной Кореи и Японии

12.09 / ДТП в Архангельской области, не менее 13 погибших

11.09 / Минюст РФ пополнил реестр «иноагентов» — в нем журналистка The Insider Екатерина Мереминская

11.09 / В Минпросвещения заявили, что отключают в школах интернет для борьбы с игрой «Синий кит»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике