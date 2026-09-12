Пожар и серия взрывов произошли на складах болгарского военного предприятия EMCO

Пожар, сопровождавшийся серией взрывов, произошел в ночь на субботу, 12 сентября, на складах боеприпасов болгарской оружейной компании EMCO в районе села Горни-Вырпишта, между городом Трявна и селом Царева-Ливада в Габровской области.

Директор предприятия Славчо Димиев подтвердил, что на складе находились боеприпасы и порох. По данным телеканала Nova, на территории комплекса расположены 11 складов. Первоначально пожар возник в одном из них, после чего распространился еще на два соседних помещения. Воспламенившиеся боеприпасы начали взрываться. Зарево от пожара было видно на значительном расстоянии, в том числе из района Велико-Тырново.

Сотрудники и охрана предприятия были эвакуированы, территория оцеплена. На месте находятся пожарные расчеты, которые контролируют ситуацию. Была задействована национальная система экстренного оповещения BG-Alert.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, непосредственной угрозы населению не зафиксировано.

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев и руководство МВД должны прибыть на место происшествия. Причины пожара устанавливаются. Власти пока не сообщали о возможной причине инцидента.

Это уже второй за месяц серьезный инцидент на объектах EMCO в этом районе. 10 августа пожар и последовавшие взрывы уничтожили склад боеприпасов предприятия возле села Белица. Тогда также обошлось без жертв. Расследование августовского происшествия продолжается, к нему подключилось Государственное агентство национальной безопасности Болгарии.

По оценке многих болгарских СМИ, речь идет о диверсиях. Но официально это пока не подтверждено.

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