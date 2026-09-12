В честь праздника Рош ха-Шана жителям Еврейской автономной области списали все кредиты

Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк подписала указ о списании всех кредитов, которые были выданы жителям региона за последние 25 лет.

«Сегодня мы отмечаем праздник Рош ха-Шана, а в Новый год, тем более еврейский, принято вступать без долгов. Поэтому больше наши люди ничего не должны. Спасибо спонсорам, которые помогли решить этот вопрос», – сказала Костюк.

По данным «Ведомостей», суммарная задолженность всех жителей области на 1 сентября 2026 года составляла 150 миллиардов рублей. Выплатить банкам всю эту сумму согласились международные сионистские организации.

«Первые транши уже поступили в Сбер и ВТБ, а до конца года вопрос будет закрыт полностью. При этом никаких дополнительных действий со стороны бывших заёмщиков не требуется», – пишет газета со ссылкой на одного из руководителей ЦБ.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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