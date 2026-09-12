 

Дональд Трамп выразил надежду на окончание войны с Ираном «после выборов»

12.09.2026, 14:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп встретился в субботу с премьер-министром Ирландии Михолом Мартиным во время своего визита в Дублин. После переговоров с Мартиным Трамп сделал несколько заявлений, посвященных политическим вопросам.

В частности, он заявил, что ожидает скорого окончания войны с Ираном, добавив, что «Тегеран пытается затянуть процесс, чтобы осложнить выборы». По мнению Трампа, война завершится вскоре после промежуточных выборов в США, назначенных на начало ноября.

При этом президент США подчеркнул, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие. «У Ирана не может быть ядерного оружия. Все очень просто», – заявил он, добавив, что после окончания конфликта цены на нефть резко снизятся.

Трамп также прокомментировал напряженность в Красном море, заявив, что йеменские хуситы связались с США и дали понять, что не хотят конфронтации с Вашингтоном. «Они не хотят воевать с нами», – заявил Трамп, добавив, что хуситы пропускают большинство судов. По словам Трампа, США установили жесткий контроль над этим районом с помощью масштабной морской блокады и ежедневно перехватывают около 25 судов, «большинство из них ночью».

Трамп также выступил в защиту действий своей администрации в Газе, отвергнув обвинения в том, что Вашингтон якобы способствует геноциду. «Когда вы говорите о Газе – знаете, мы потушили пожар и вернули всех заложников», – подчеркнул Трамп.


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