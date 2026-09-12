 

286-дневная миссия вблизи Ирана оказалась для авианосца ВМС США «Авраам Линкольн» серьезным испытанием

12.09.2026, 15:30, Разное
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Вряд ли кто из экипажа авианосца «Авраам Линкольн», отправляющегося 25 ноября прошлого года из базы ВМС США в Сан-Диего в очередной поход, мог предположить, что он затянется на долгие 286 дня, из которых 264 — без заходов в порты. Обычно для пополнения запасов и отдыха экипажа военные корабли США делают остановки через каждые 30-45 дней плавания.

Причиной тому — разразившийся в конце февраля конфликт с Ираном в Ормузском проливе, в котором «Авраам Линкольн» принимал непосредственное участие. Так, к 14 августа он провел в зоне боевых действий уже 200 дней, а базирующиеся на нем самолеты совершили более 10000 вылетов, сбросив на противника свыше 680 тонн боеприпасов.

Длительное участие в конфликте стоило экипажу стратегического авианосца колоссального психологического напряжения, которое усугубилось массой бытовых проблем — нехваткой продуктов, временным выходом из строя прачечной, перебоями с доставкой почты и другими. Интернет заполнили видео с обращениями к командованию ВМС родственников членов экипажа, где они выражали серьезные опасения за психическое здоровье своих близких.

Досталось и непосредственно самому авианосцу. На фото после его прибытия в таиландский порт Лаем-Чабанг отчетливо видны обширные, покрытые ржавчиной участки корпуса — особенно над ватерлинией и в районе полетной палубы.

После столь непредвиденно долгого похода командование «Авраама Линкольна» предоставило экипажу 3-дневный отдых в Патайе, после чего, пополнив запасы, авианосец отправился обратно в Сан-Диего.


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