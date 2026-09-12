 

Во Франции сошел поезд с рельсов, десятки пострадавших. Подозрение на диверсию

12.09.2026, 18:33, Разное
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Французская полиция проверяет версию диверсии после железнодорожной аварии в Нормандии, в результате которой пострадали 44 человека. На железнодорожных путях был обнаружен фрагмент рельса, который, предположительно, стал причиной аварии. Об этом пишет Associated Press.

Региональный поезд, следовавший из Руана в Кан, сошел с рельсов вечером 11 сентября в районе коммуны Клеон в департаменте Приморская Сена. В поезде находились 186 пассажиров. Среди пострадавших – 18-летняя девушка, которую вертолетом доставили в университетскую больницу Руана.

Представитель французской полиции сообщил AP, что найденный на пути фрагмент рельса, «вероятно», связан с аварией. Следователи устанавливают, оказался ли он там случайно или речь идет об умышленном вмешательстве. В прокуратуре пока воздерживаются от окончательных выводов.

Об этом же сообщила французская радиостанция RTL со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Проверка водителя поезда на алкоголь и наркотики дала отрицательный результат. Прокуратура предупредила, что расследование причин аварии может занять длительное время.


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