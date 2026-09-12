В Миссисипи задержан подозреваемый в убийстве женщины, найденной повешенной на дереве

Полиция города Джексон в штате Миссисипи арестовала 51-летнего Джаркеса Рэтлиффа по подозрению в убийстве 29-летней Тасии Форчун, тело которой в августе было обнаружено повешенным на дереве во дворе заброшенного дома. Об этом пишет Associated Press.

Судмедэксперты в четверг официально признали смерть Форчун убийством. После этого полиция провела обыски и задержала подозреваемого на основании ранее полученных ордеров. Начальник полиции Рашалл Брэкни сообщила, что подозреваемый был знаком с погибшей, однако не стала уточнять характер их отношений.

Тело Форчун, матери четверых детей, было найдено 3 августа. Семья женщины с самого начала утверждала, что она не могла покончить с собой, однако полиция призывала не делать выводов до получения результатов экспертизы.

Следствие продолжается. По словам главы полиции, ожидаются новые задержания. Мотив убийства пока не раскрывается, также неизвестно, какие именно доказательства привели следователей к Рэтлиффу. Местный телеканал WLBT сообщает, что в рамках расследования были опрошены около 15 человек.

История получила широкий резонанс в США, поскольку обстоятельства смерти Форчун вызвали ассоциации с линчеваниями, которые на протяжении десятилетий происходили на американском Юге. При этом полиция пока не сообщала о признаках того, что убийство было совершено по расистским мотивам.

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