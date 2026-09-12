 

Опрос Университета Куиннипиак — американцы больше сочувствуют палестинцам, чем израильтянам

12.09.2026, 22:03, Разное
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Среди американских избирателей больше тех, кто сочувствует палестинцам, чем тех, кто сочувствует израильтянам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Университета Куиннипиак, опубликованные в конце недели.

38% опрошенных заявили, что больше сочувствуют палестинцам, 35% – израильтянам. Университет отмечает, что 38% – самый высокий показатель для палестинцев, а 35% – самый низкий для израильтян с декабря 2001 года, когда этот вопрос впервые был включен в опросы.

Среди демократов 62% заявили, что больше сочувствуют палестинцам, и 14% – израильтянам. Среди республиканцев соотношение обратное: 64% больше сочувствуют израильтянам и 13% – палестинцам. Среди независимых избирателей палестинцам больше сочувствуют 40%, израильтянам – 29%.

Кроме того, 48% респондентов считают, что США оказывают Израилю слишком большую поддержку. 34% назвали нынешний уровень поддержки соответствующим ситуации, 8% считают его недостаточным.

Опрос проводился 3-6 сентября среди 970 зарегистрированных избирателей по всей территории США. Статистическая погрешность составляет 3,9 процентного пункта.


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