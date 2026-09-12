 

В Берлине на женщину со звездой Давида на цепочке напали с разбитой бутылкой

12.09.2026, 22:33, Разное
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В Берлине двое мужчин напали на 43-летнюю женщину, у которой на цепочке была звезда Давида. Как пишет Bild, нападение произошло около 2:30 ночи на Торштрассе в районе Митте.

Издание пишет, что мужчины сначала стали выкрикивать антисемитские оскорбления, после чего один из них кинулся на нее с разбитой бутылкой. Женщина получила несколько порезов руки и была доставлена в больницу. Нападавшие скрылись.

Расследование ведет подразделение государственной безопасности земельного уголовного управления Берлина.

В посольстве Израиля в Берлине подчеркнули, что этот случай показывает, к чему приводит антисемитская ненависть. В дипломатическом ведомстве напомнили, что через неделю состоятся выборы в парламент земли Берлин и призвали всех участников выступить против антисемитизма: «За неделю до выборов мы ожидаем от всех партий четкой позиции: антисемитизму и насилию против евреев не должно быть места в Берлине. Никаких попыток преуменьшить происходящее. Никаких оправданий».


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