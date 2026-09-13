Около Индонезии перевернулся пассажирский паром, на борту находились около 240 человек

В Яванском море у берегов индонезийского острова Калимантан перевернулся пассажирский паром Virgo Transport 8, следовавший из Сурабаи на востоке острова Ява в Банджармасин, административный центр провинции Южный Калимантан. На борту находились около 240 пассажиров и членов экипажа. По последним подтвержденным данным спасательной службы, не менее 53 человек спасены (по другим данным, не менее 115), есть погибшие. Поисково-спасательная операция продолжается.

Связь с Virgo Transport 8 была потеряна в ночь на воскресенье, 13 сентября. По словам руководителя поисково-спасательного управления Банджармасина И Путу Судаяны, около полуночи капитан сообщил судовладельцу о резком ухудшении погоды, а через два часа передал, что судно получило значительный крен. После этого связь прекратилась.

Позднее представители портового оператора Pelindo сообщили, что Virgo Transport 8 обнаружен перевернувшимся в открытом море. Причины аварии устанавливаются. Спасательная операция продолжается.

Для поисковой операции Basarnas направило спасательное судно KN SAR Laksmana 241. Из Сурабаи к месту катастрофы также вышло KN SAR 249 Permadi. В операции участвуют другие суда, находившиеся в районе происшествия, в том числе KMP Haida и буксиры, которые уже приняли на борт выживших. Центральное управление Basarnas дополнительно направило из Сурабаи вертолет для поиска людей с воздуха.

Virgo Transport 8 – пассажирско-грузовой паром типа Ro-Ro, предназначенный также для перевозки автомобилей. Согласно международным судовым базам, он построен в 1987 году, имеет длину около 119 метров, ширину около 21 метра и валовую вместимость примерно 4,3 тысячи тонн. Его максимальная пассажировместимость значительно превышает число людей, находившихся на борту во время нынешнего рейса. Судно ходит под флагом Индонезии и регулярно обслуживает маршрут между Сурабаей и Банджармасином.

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