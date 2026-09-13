 

Сенатор-республиканец от Огайо уволил сотрудника своего штаба из-за публикации фотографии эсэсовцев

13.09.2026, 5:03, Разное
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Республиканский сенатор от Огайо Джон Хастед уволил политического директора своей избирательной кампании Стивена Б. Войтека после публикации Washington Post о его активности в социальных сетях. Газета выяснила, что в 2018 году Войтек использовал в качестве фотографии профиля в Facebook снимок военнослужащих дивизии Waffen-SS «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер».

25-летний Войтек был назначен политическим директором кампании Хастеда в августе. По данным Washington Post, на опубликованном им историческом снимке были изображены эсэсовцы с захваченными советскими знаменами. Войтек также следил за организацией исторических реконструкторов, изображающей ту же дивизию СС. На фотографиях с мероприятия 2018 года, когда ему было 16 лет, он, предположительно, запечатлен в форме СС.

Кроме того, журналисты обнаружили связанный с Войтеком аккаунт Spotify с публичным плейлистом Tales From Rhodesia, посвященным Родезии – государству с властью белого меньшинства на территории нынешнего Зимбабве, символика которого в последние годы используется некоторыми ультраправыми и белыми расистами. Песни в плейлист добавлялись еще в августе 2026 года.

После обращения Washington Post штаб Хастеда сообщил о немедленном прекращении сотрудничества с Войтеком. Представитель кампании заявила, что, хотя сотрудник отрицает злой умысел, его деятельность в социальных сетях продемонстрировала «полное отсутствие здравого суждения и пренебрежение тем, какое воздействие она оказывает на других».

Сам Войтек заявил Washington Post, что категорически отвергает расистскую и антисемитскую идеологию СС и нацистской Германии. По его словам, он занимается историческими реконструкциями в образовательных целях и изображал не только немецких военных, но также солдат армии Союза времен Гражданской войны и американских военнослужащих Второй мировой войны. Войтек признал, что должен был проявить больше осмотрительности, публикуя материалы о своем увлечении.

Скандал произошел на фоне напряженной кампании в Огайо перед промежуточными выборами в ноябре. Хастед борется за место в Сенате с бывшим сенатором-демократом Шерродом Брауном.


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