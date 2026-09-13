 

ВСУ — ночью сбиты 409 из 453 БПЛА. МО РФ — перехвачены 389 БПЛА. Есть жертвы

13.09.2026, 8:33, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 453 БПЛА различных типов и барражирующих боеприпасов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 409 БПЛА и барражирующих боеприпасов, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 20 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Одессе и Одесской области, в Киевской, Запорожской, Житомирской и Ровненской областях, есть убитые и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Крыма, Республики Татарстан, Чувашской Республики и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей Заявлено об убитых в Нижнекамске (Татарстан), где были атакованы промышленные объекты. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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