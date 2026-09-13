 

Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1663-й день войны

13.09.2026, 6:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 13 сентября 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1663-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1506900 (+1520) чел

самолеты – 442 (+0)

вертолеты – 356 (+0)

танки – 12344 (+2)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 25330 (+8)

артиллерийские системы – 49678 (+77)

системы ПВО – 1635 (+2)

реактивные системы залпового огня – 2120 (+5)

наземные робототехнические комплексы – 2603 (+17)

крылатые ракеты – 5111 (+8)

автомобильная техника, включая бензовозы – 148259 (+410)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 514317 (+2142)

катера/корабли – 35 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4681 (+5)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.09 / Около Индонезии перевернулся пассажирский паром, на борту находились около 240 человек

13.09 / Сенатор-республиканец от Огайо уволил сотрудника своего штаба из-за публикации фотографии эсэсовцев

12.09 / В Берлине на женщину со звездой Давида на цепочке напали с разбитой бутылкой

12.09 / Опрос Университета Куиннипиак — американцы больше сочувствуют палестинцам, чем израильтянам

12.09 / Кремль отверг предложение Зеленского о встрече на саммите G20 и предложил ему приехать в Москву

12.09 / В Миссисипи задержан подозреваемый в убийстве женщины, найденной повешенной на дереве

12.09 / Во Франции сошел поезд с рельсов, десятки пострадавших. Подозрение на диверсию

12.09 / Небоскрёб «Лахта Центр» передан Wildberries в качестве гуманитарной помощи

12.09 / Расходы еврейских организаций в США на безопасность выросли на треть и превысили $1 млрд в год

12.09 / Мединский объяснил, что Россия имеет исторические права на Анхальт и Саксонию со времён Екатерины II

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике