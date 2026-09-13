 

Россиянам разрешили не выходить на работу, если их не отпускает кот

13.09.2026, 9:15, Разное
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Министерство труда поддержало инициативу главы Кошачьей партии Российской Федерации (КПРФ) Фелисы Олеговны о праве граждан получить оплачиваемый выходной, если их питомец запретил идти на работу.

«Коты, как известно, самые мудрые существа на Земле. Поэтому если кот требует не идти на работу, то против воли вселенной идти не надо», – сказала лидер КПРФ. 

В ближайшее время начнёт работу горячая линия Минтруда, на которую кошки и их хозяева смогут пожаловаться на не соблюдающих новые правила работодателей.

«Нерадивых глав таких организаций ждут крупные штрафы и обязательные работы. Я лично буду выезжать к таким гражданам и проводить воспитательные беседы», – пообещала Фелиса Олеговна. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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