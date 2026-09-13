 

В Москве начали выпуск интерактивных моноблоков с отечественными ЖК-дисплеями

13.09.2026, 10:30, Разное
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Компания NexTouch, она же «Некс‑Т», являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», запустила серийное производство интерактивных моноблоков, в которых используются сенсорные ЖК‑модули, произведенные в России. Ранее такие экраны ввозились исключительно из‑за границы.

Как отметил руководитель NexTouch Владимир Крикушенко, прежде отечественные производители подобной техники целиком полагались на зарубежные поставки комплектующих и выпуск ЖК‑модулей в стране поможет ослабить зависимость от импорта, улучшить логистику и снизить затраты на производство.

Отечественные ЖК‑модули можно будет применять и в иной технике, где дисплей играет важную роль. При этом NexTouch пока не обнародовала данные о характеристиках новых моноблоков, масштабах выпуска и ценах на продукцию.

Моноблок совмещает в едином корпусе ПК и крупный сенсорный дисплей. Устройства ориентированы на широкий спектр сфер: их планируют использовать в госучреждениях, офисах, на промышленных объектах, а также в медицине, образовании и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Среди отличительных черт техники — поддержка бесконтактного управления. В качестве дополнительной опции доступна система на базе ИИ, которая дает возможность управлять устройством без прямого контакта с экраном, но детали реализации такого решения компания пока не раскрывает.Источник &#8212 CNews


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