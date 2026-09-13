Басманный суд Москвы оштрафовал создателей сериала «Трудно быть богом» на 10 миллионов рублей за оскорбление чувств верующих

Басманный суд Москвы оштрафовал создателей сериала «Трудно быть богом» на 10 миллионов рублей – он усмотрел в названии ленты оскорбление чувств верующих. Поводом для разбирательства стало написание слова «бог» с маленькой буквы.

Лингвисты и религиоведы, привлечённые судом, пришли к выводу, что авторы сериала «сознательно занижали божественный статус средствами русского языка». По мнению экспертов, строчная буква в этом случае – форма публичного умаления достоинства бога.

В РПЦ поддержали решение суда, однако заявили, что создатели сериала допустили и другую ошибку: по мнению представителей церкви, утверждение «трудно быть богом» может содержать сомнение во всемогуществе бога и потому также нуждается в экспертизе.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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