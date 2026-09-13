 

Смольный выделил 300 млрд рублей на автомобили на солнечных батареях

13.09.2026, 12:15, Разное
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Правительство Петербурга утвердило программу «Солнечный Петербург», которая позволит горожанам отказаться от бензина в пользу солнечной энергии. На её реализацию выделено 300 млрд рублей. Первые автомобили с солнечными батареями поступят в город в ноябре.

«Бензин у нас сегодня есть, завтра нет. Мы не можем строить транспортную систему на такой неопределённости. С солнцем в Петербурге ситуация гораздо стабильнее», – заявил Александр Беглов.

Климатические риски проекта признаны несущественными. Согласно исследованию, на которое Смольный потратил 800 млн рублей, в Петербурге в среднем 250 солнечных дней в году. Обнаруженное в документе уточнение «штат Флорида» разработчики назвали технической опечаткой, не влияющей на уже заключённые контракты.

О появлении солнца петербуржцев будут предупреждать сиреной. Работодателям рекомендовано отпускать сотрудников на зарядку автомобилей с последующей отработкой в пасмурные дни. Запись на ближайшее солнечное окно уже открыта, дата будет объявлена дополнительно.

Для бесперебойной работы транспорта в осенне-зимний период Смольный предусмотрел закупку бензиновых генераторов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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