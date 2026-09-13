Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1663-й день войны

Минобороны РФ 13 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Черняков Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ внутри «котла» в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бударки и Бузово Харьковской области. На внешнем кольце окружения поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалесандровка и Приколотное Харьковской области, а также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районе населенного пункта Ольховка Харьковской области. Пресечены попытки противника прорваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области. За сутки в кольце окружения противник потерял до 55-ти боевиков и наземный роботизированный комплекс. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченково, Старица, Новоселовка, Погорелое, Хатнее и Федоровка. В Сумской области поражены живая сила и техника двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Великая Чернетчина, Бояро-Лежачи, Сенное, Эсмань и Кровное. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 230-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 155 мм гаубицу «Богдана». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады президента и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карповка, Рубцы, Белое, Стародубовка Донецкой Народной Республики,Соболевка, Высшее Соленое и Пески Радьковские Харьковской области. Потери противника составили до 220-ти военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 15 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также станция радиоэлектронной разведки. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясногорка, Краматорск, Славянск, Дружковка, Райское, Васильевская Пустошь, Новоселовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак» и 17 автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм американскую самоходную артиллерийскую установку «Paladin». Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Водолажское, Марьевка, Ивановка, Новотроицкое Днепропетровской области, Белозерское, Андреевка, Новоандреевка, Доброполье, Веровка, Юрьевка и Завидово-Кудашево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420-ти военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орестополь, Криворожское, Коломийцы, Павловка Днепропетровской области, Общее, Голубково, Воскресенка, Светлая Долина и Славное Запорожской области. Противник потерял до 285-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Балабино, Запорожец, Юльевка, Запасное, Юрковка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 45-ти военнослужащих, 26 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам по сборке беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 902 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 234975 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30912 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36444 орудия полевой артиллерии и минометов, 71789 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 248800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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