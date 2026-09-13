 

Однажды тараканы-медики могут спасти вам жизнь

13.09.2026, 13:00, Разное
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Исследователи из Университета Квинсленда в сотрудничестве с Университетом Нового Южного Уэльса «научили» тараканов-киборгов находить людей под завалами и вводить им инъекции лекарств, чтобы те дожили до момента, когда их спасут.

Тараканами данная программа не ограничивается, но они пока что вне конкуренции — особенно Macropanesthia rhinoceros с весом до 35 граммов и длиной тела 8 см. Такие «спасатели» могут нести на себе максимум полезной нагрузки.

Но все равно остается сложность – нужен один таракан с камерой и датчиками, второй с инъектором и емкостью с лекарством, и третий – контролировать их. Чтобы ввести лекарство, нужно не только прицелиться в вену лежащего под завалами человека, который может быть в плохом состоянии. А оценить его врач может только через крошечную камеру на таракане-наблюдателе.

Сравнивать силу рук медсестры и инъектора на таракане нет смысла – это не быстрый укол, лекарство вводится медленно и долго. И как-то надо заставить таракана-носителя все это время быть недвижимым — при условии, что игла вообще попала в цель. И все это среди завалов, в темноте, при ограниченном контроле над насекомыми. Но австралийские ученые превзошли сами себя – они достигли эффективности инъекций в 95%, если таракан подползает к цели на расстояние менее 15 см.

Что немаловажно – это не абстрактные тараканы. Исследователи отбирают, выкармливают и обучают настояющую элиту. Которая адаптирована к ношению навесного оборудования, легко переносит нагрузки и, главное, хорошо реагирует на использование стимуляторов и ингибиторов, чтобы заставить их выполнять нужные действия. При установке «кибер-рюкзачков» им делают анестезию, а еще это, наверное, первые тараканы в мире, которым положена пенсия. В виде отличного корма и хороших условий до конца жизни.Источник &#8212 The University of Queensland


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