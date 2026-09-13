Хуситы угнали американский авианосец

В ночь на 13 сентября хуситы провели спецоперацию по захвату в Красном море атомного авианосца ВМС США «Авраам Линкольн». За 40 минут бойцы йеменского спецназа сумели взять под контроль корабль, высадить на шлюпки всех находящихся на борту американцев и угнать судно в неизвестном направлении.

«Теперь у нас есть свой авианосец и мы можем стереть с земли Вашингтон, Нью-Йорк и другие рассадники разврата! Жди, Трамп, мы идём», – сказал журналистам адмирал Юсуф Караманли.

По информации Bloomberg, в момент захвата на борту авианосца находилось всего 300 человек из всего экипажа – 3500 моряков и лётчиков отправились в увольнительные, которые им якобы подписал лично Дональд Трамп.

«По факсу пришло распоряжение президента устроить «День отдыха» для 90% бойцов. Зная манеры Трампа, это не вызвало вопросов, поэтому почти всех отпустили на берег. Лишь после угона выяснилось, что такого приказа главнокомандующий не отдавал», – пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона.

Белый дом призвал сохранять спокойствие и пообещал в ближайшее время вернуть авианосец «в родную гавань».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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