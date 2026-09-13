 

Хуситы угнали американский авианосец

13.09.2026, 14:15, Разное
  Поддержать в Patreon

В ночь на 13 сентября хуситы провели спецоперацию по захвату в Красном море атомного авианосца ВМС США «Авраам Линкольн». За 40 минут бойцы йеменского спецназа сумели взять под контроль корабль, высадить на шлюпки всех находящихся на борту американцев и угнать судно в неизвестном направлении. 

«Теперь у нас есть свой авианосец и мы можем стереть с земли Вашингтон, Нью-Йорк и другие рассадники разврата! Жди, Трамп, мы идём», – сказал журналистам адмирал Юсуф Караманли.

По информации Bloomberg, в момент захвата на борту авианосца находилось всего 300 человек из всего экипажа – 3500 моряков и лётчиков отправились в увольнительные, которые им якобы подписал лично Дональд Трамп.

«По факсу пришло распоряжение президента устроить «День отдыха» для 90% бойцов. Зная манеры Трампа, это не вызвало вопросов, поэтому почти всех отпустили на берег. Лишь после угона выяснилось, что такого приказа главнокомандующий не отдавал», – пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона. 

Белый дом призвал сохранять спокойствие и пообещал в ближайшее время вернуть авианосец «в родную гавань».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.09 / Число погибших при пожаре на пароме на Филиппинах выросло до 76

13.09 / Однажды тараканы-медики могут спасти вам жизнь

13.09 / Смольный выделил 300 млрд рублей на автомобили на солнечных батареях

13.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1663-й день войны

13.09 / «Террор Путина стучится в двери ЕС» — российский БПЛА ударил рядом с КПП на границе Украины и Польши

13.09 / В Москве начали выпуск интерактивных моноблоков с отечественными ЖК-дисплеями

13.09 / Басманный суд Москвы оштрафовал создателей сериала «Трудно быть богом» на 10 миллионов рублей за оскорбление чувств верующих

13.09 / Россиянам разрешили не выходить на работу, если их не отпускает кот

13.09 / ВСУ — ночью сбиты 409 из 453 БПЛА. МО РФ — перехвачены 389 БПЛА. Есть жертвы

13.09 / Первый российский серийный литограф для производства 350-нм чипов поставят в декабре 2026 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике