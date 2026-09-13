Трамп пообещал после победы республиканцев выдать каждому американцу по килограмму гречки и бутылке водки

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге республиканской партии в Далласе рассказал о блестящем состоянии американской экономики, которое открывает новые возможности для каждого американского избирателя.

«Если республиканцы победят, вы победите вместе с нами. Мы будем выдавать в штабах каждому по килограмму гречки и по бутылке водки. Всё как у первопроходцев-лесорубов», – сказал он.

Трамп добавил, что если победят коммунисты (так он называет демократов), изобилие закончится.

«В этом случае у вас больше не будет ни гречки, ни водки. Сходите, купите их в последний раз», – добавил глава государства.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro