 

В Швеции проходят выборы, по итогам которых крайне правые могут впервые войти в правительство

13.09.2026, 16:03, Разное
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В Швеции в воскресенье проходят парламентские выборы, по итогам которых крайне правая партия «Шведские демократы» может впервые войти в состав правительства. Последние опросы показывали небольшой перевес левоцентристской оппозиции над находящимся у власти правым блоком, однако разрыв между ними в последние недели сократился.

Премьер-министр Ульф Кристерссон, лидер Умеренной коалиционной партии, пообещал включить «Шведских демократов» в правительство, если его блок победит на выборах. В течение последних четырех лет партия поддерживала правительство меньшинства Кристерссона в парламенте, но непосредственно в кабинет министров не входила.

Главным соперником Кристерссона остается бывший премьер-министр Магдалена Андерссон, возглавляющая социал-демократов. Ее партия по-прежнему лидирует среди отдельных политических сил, однако в последние недели ее поддержка снизилась.

Reuters и The Guardian относят «Шведских демократов» к крайне правым. The Guardian также отмечает, что партия имеет неонацистские корни. Одним из ключевых вопросов выборов стала миграционная политика: «Шведские демократы» выступают за дальнейшее ужесточение правил и, в частности, обещают запретить ношение никаба и паранджи в случае вхождения в правительство.


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