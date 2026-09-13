Кушнер назвал удар Израиля по Дохе неудачной военной операцией

США использовали усилившуюся международную изоляцию Израиля после удара по руководству ХАМАСа в Дохе, чтобы подтолкнуть израильское руководство к соглашению по сектору Газы. Об этом Джаред Кушнер заявил, выступая по видеосвязи на ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Израиль нанес удар в Дохе, и это было ужасно. С военной точки зрения операция оказалась неудачной», – заявил Кушнер. По его словам, после этого Израиль оказался в международной изоляции.

«Мы использовали эту ситуацию, чтобы подтолкнуть их к сделке, которой сегодня они вполне довольны», – добавил он. Кушнер заявил, что в конечном итоге соглашение оказалось выгодным как для Израиля, так и для жителей сектора Газы.

Речь идет об израильском ударе по руководителям ХАМАСа в столице Катара в сентябре 2025 года. Руководители ХАМАСа, бывшие целями операции, тогда не были ликвидированы.

Кушнер выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия», который проходил в Киеве 11-12 сентября. Times of Israel опубликовал его высказывания 13 сентября.

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