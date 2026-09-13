 

Кушнер назвал удар Израиля по Дохе неудачной военной операцией

13.09.2026, 17:33, Разное
  Поддержать в Patreon

США использовали усилившуюся международную изоляцию Израиля после удара по руководству ХАМАСа в Дохе, чтобы подтолкнуть израильское руководство к соглашению по сектору Газы. Об этом Джаред Кушнер заявил, выступая по видеосвязи на ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Израиль нанес удар в Дохе, и это было ужасно. С военной точки зрения операция оказалась неудачной», – заявил Кушнер. По его словам, после этого Израиль оказался в международной изоляции.

«Мы использовали эту ситуацию, чтобы подтолкнуть их к сделке, которой сегодня они вполне довольны», – добавил он. Кушнер заявил, что в конечном итоге соглашение оказалось выгодным как для Израиля, так и для жителей сектора Газы.

Речь идет об израильском ударе по руководителям ХАМАСа в столице Катара в сентябре 2025 года. Руководители ХАМАСа, бывшие целями операции, тогда не были ликвидированы.

Кушнер выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия», который проходил в Киеве 11-12 сентября. Times of Israel опубликовал его высказывания 13 сентября.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.09 / Трамп пообещал после победы республиканцев выдать каждому американцу по килограмму гречки и бутылке водки

13.09 / В Швеции проходят выборы, по итогам которых крайне правые могут впервые войти в правительство

13.09 / Страны БРИКС призвали положить конец израильской оккупации и не допустить выселения палестинцев

13.09 / Число погибших при пожаре на пароме на Филиппинах выросло до 76

13.09 / Хуситы угнали американский авианосец

13.09 / Однажды тараканы-медики могут спасти вам жизнь

13.09 / Смольный выделил 300 млрд рублей на автомобили на солнечных батареях

13.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1663-й день войны

13.09 / «Террор Путина стучится в двери ЕС» — российский БПЛА ударил рядом с КПП на границе Украины и Польши

13.09 / В Москве начали выпуск интерактивных моноблоков с отечественными ЖК-дисплеями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике