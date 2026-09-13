Страны БРИКС призвали положить конец израильской оккупации и не допустить выселения палестинцев

Страны БРИКС призвали сохранить режим прекращения огня в секторе Газы и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. В принятой на саммите в Нью-Дели декларации выражена «глубокая обеспокоенность» продолжающимся насилием в секторе Газы, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в октябре 2025 года.

Участники саммита выступили против принудительного перемещения палестинцев из сектора Газы и любых изменений его территории или демографического состава. В декларации также говорится о необходимости положить конец оккупации и действиям, препятствующим достижению «справедливого и прочного мира».

Страны БРИКС вновь поддержали создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, включающего сектор Газы и Западный берег, со столицей в Восточном Иерусалиме, а также предоставление Палестине полного членства в ООН.

В документе осуждаются использование голода как метода ведения войны, нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также препятствование доставке гуманитарной помощи. Страны БРИКС также подтвердили поддержку БАПОР и напомнили о временных мерах Международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля.

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