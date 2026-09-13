 

Поезд с европейскими политиками проехал через переход Ягодин незадолго до атаки российского дрона

13.09.2026, 18:04, Разное
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Российский беспилотник утром 13 сентября атаковал пассажирский поезд Киев – Варшава у границы с Польшей. Незадолго до этого по тому же железнодорожному участку проехал поезд, в котором находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие европейские политики и чиновники.

Как пишет The Times, поезд с Джонсоном получил предупреждение об угрозе атаки беспилотников и был остановлен. Однако пассажиров, включая Джонсона, не эвакуировали, после отмены тревоги состав продолжил движение в сторону Польши.

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, который также находился в поезде, сообщил, что удар пришелся не по их составу, а по другому поезду, следовавшему по той же линии спустя непродолжительное время.

Российский беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда Киев – Варшава примерно в двух километрах от польской границы. Пассажиров этого состава успели эвакуировать после предупреждения об угрозе, поэтому никто не пострадал.

Financial Times также пишет, что поезд с иностранными политиками прошел через этот район незадолго до атаки.

Джонсон и другие европейские политики возвращались из Киева после участия в форуме «Ялтинская европейская стратегия», который проходил 11-12 сентября.


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