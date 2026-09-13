Евгений Понасенков назначен замминистра культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении известного историка и публициста Евгения Понасенкова статс-секретарём–заместителем министра культуры. Занимавшая этот пост последние два года Жанна Алексеева отправлена в отставку в связи с переводом на другую должность.

«К сожалению, прежние чиновники Минкульта не смогли выполнить поставленные перед ними задачи. Евгений Николаевич, известен как крепкий профессионал, блестящий эрудит и эффективный менеджер. Уверен, он со всем справится», – сказал глава правительства.

На новом посту Понасенкову предстоит курировать работу всех отечественных театров и библиотек, а также контролировать ход реализации национального проекта «Культура». Историк поблагодарил руководства страны за доверие и пообещал в ближайшее время рассказать о своих планах.

«Наступает новая эра работы министерства культуры – эпоха профессионалов, открытых для диалога с экспертами и гражданами. До конца сентября я проведу большую пресс-конференцию, где представлю план реформ подотчётных учреждений и отвечу на все вопросы», – написал новый замминистра в своём Telegram-канале.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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