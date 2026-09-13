США тайно вывезли своего дипломата из Лондона

Власти США тайно вывезли из Великобритании сотрудника своего посольства в связи с расследованием о хранении педофильских материалов. Об этом написало издание The Sun.

По данным издания, расследование началось в США в связи с подозрениями в отношении брата дипломата. Следователи предположили, что брат, живущий в США, мог пересылать материалы дипломату в Лондон.

25 августа американские представители провели обыск в квартире дипломата в лондонском районе Патни. The Sun утверждает, что там были обнаружены запрещенные материалы. После этого мужчину доставили на авиабазу RAF Fairford, а оттуда отправили самолетом в США. Официального запроса на его экстрадицию не было.

По данным The Sun, британские правоохранительные органы были поставлены в известность об операции уже после того, как дипломат оказался за пределами страны. Sky News приводит заявление лондонской полиции, согласно которому 25 августа американские власти сообщили ей о расследовании предполагаемых преступлений в Лондоне, связанных с хранением педофильских материалов. Полиция продолжает контакты с американской стороной.

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