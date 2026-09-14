ВСУ — ночью сбиты 85 из 108 БПЛА. МО РФ — перехвачены 399 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 14 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 108 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 85 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 7 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 14 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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