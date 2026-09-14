Трамп — ХАМАС готов отказаться от оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов отказаться от оружия. Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

«Виткофф и Кушнер проделали отличную работу. Посмотрите на Газу: мы вернули всех заложников. Люди забывают об этом, но там почти нет боевых действий. ХАМАС готов отказаться от своего оружия. Они проделали потрясающую работу», – заявил Трамп, говоря о специальном посланнике президента США Стиве Виткоффе и своем зяте Джареде Кушнере.

Вашингтон в последние месяцы добивается разоружения ХАМАСа в рамках дальнейшей реализации американского плана по сектору Газы. Ранее Виткофф и Кушнер заявляли, что представители ХАМАСа в ходе переговоров выразили готовность к разоружению, однако Израиль неоднократно выражал сомнения в том, что террористическая организация действительно выполнит это обязательство.

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