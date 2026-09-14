 

Австрия отказала в визе вице-президенту Ирана, направлявшемуся на конференцию МАГАТЭ

14.09.2026, 9:04, Разное
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Власти Австрии отказали в визе вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами, возглавляющему иранскую Организацию по атомной энергии. Он не сможет принять участие в Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

Согласно публикациям СМИ, решение было принято по просьбе президента США Дональда Трампа. ООН настаивала на приостановке введенных против Эслами санкций, что позволило бы ему прибыть в Вену для участия в конференции МАГАТЭ. Иран будет представлен чиновником более низкого уровня.

Несколькими днями ранее Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию о передаче вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Это произошло впервые за 20 лет.

Резолюцию, предложенную США, Великобританией, Францией и Германией, поддержали 23 из 35 членов Совета управляющих. Против проголосовали Россия, Китай и Нигер, восемь стран воздержались.

Решение связано с выводами МАГАТЭ о том, что Иран не выполняет обязательства в рамках соглашения о гарантиях. В частности, агентство указывает на отсутствие доступа инспекторов к ряду ядерных объектов и невозможность проверить запасы обогащенного урана.


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