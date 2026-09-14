Норвегия будет карать за нарушение закона о бойкоте израильских поселений тремя годами тюрьмы

Министр иностранных дел Норвегии Барт Эйде вынес на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение закона о бойкоте израильских поселений в Иудее и Самарии.

Как пишет палестинское агентство Maan, наказание будет составлять до трех лет тюрьмы и распространяться на деловые контакты как с юридическими, так и с физическими лицами. Министр выразил уверенность, что этому примеру последуют и другие страны.

«Израиль оказался не готов к тому, что множество стран выступят единым фронтом, а США не станут вмешиваться. Ранее Израиль при критике нарушений международного права, запугивал западные страны обвинениями в антисемитизме. Но это время прошло», – заявил премьер-министр.

Напомним, что 12 западных стран заявили о намерении ввести ограничения или поддержать меры против торговли товарами, произведенными в израильских поселениях в Иудее и Самарии. Совместное заявление было опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.

Документ подписали Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. В нем уточняется, что часть стран намерена ввести такие ограничения на национальном уровне, другие заявили о готовности поддержать общеевропейские меры или рассматривают аналогичные шаги.

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