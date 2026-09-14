Большинство мужчин не знают, что молочные продукты связаны с риском рака предстательной железы

Сентябрь традиционно считается месяцем осведомленности о раке предстательной железы. Однако новый опрос показал, что многие мужчины не знают о факторах риска, связанных с питанием. В частности, лишь 20% респондентов слышали, что употребление молока и других молочных продуктов может повышать вероятность развития этого заболевания. При этом, когда им сообщили о такой связи, 66% заявили, что, скорее всего, откажутся от молочных продуктов.

Опрос был проведен компанией Morning Consult по заказу Комитета врачей ответственной медицины США. В нем приняли участие 1102 американских мужчин. Выяснилось также, что только 20% получили от медицинского специалиста информацию о связи между диетой и риском рака предстательной железы.

По словам Ноа Праамсмы, диетолога и координатора по вопросам питания в Комитете врачей ответственной медицины, врачам и другим специалистам необходимо дополнительное образование о вреде молочных продуктов и пользе растительной диеты при раке предстательной железы.

Что говорят исследования о молочных продуктах

Научные работы уже не раз связывали высокое потребление молочных продуктов, включая молоко и сыр, с повышенным риском рака предстательной железы. Метаанализ, объединивший 32 исследования, выявил признаки увеличения риска у людей, которые потребляют много молочных продуктов.

Одно из исследований показало: у мужчин, выпивавших хотя бы одну порцию обезжиренного или нежирного молока в день, риск рака предстательной железы был на 19% выше по сравнению с теми, кто употреблял его редко.

Другое исследование наблюдало за 3612 мужчинами в течение 8–10 лет. У участников с наибольшим потреблением обезжиренных молочных продуктов (около трех порций в день) вероятность развития рака предстательной железы оказалась более чем вдвое выше, чем у тех, кто потреблял меньше всего молочных продуктов (менее одной порции в день).

Молочные продукты могут быть связаны и с риском смерти от рака простаты. Метаанализ 11 исследований с участием более 700 тысяч человек изучал потребление молочных продуктов и смертность от рака. Среди мужчин, употреблявших больше всего цельного молока, риск смерти от рака простаты был на 50% выше, чем у тех, кто пил меньше всего молока.

Осведомленность об этих результатах, по-видимому, влияет на отношение к маркировке продуктов. Среди опрошенных мужчин 76% поддержали требование предупреждающих этикеток на молочных продуктах, чтобы информировать потребителей о риске рака предстательной железы.

Растительная диета: потенциальная защита

Хорошая новость в том, что большинство опрошенных мужчин знали: употребление фруктов, овощей, зерновых и бобовых может помочь защитить от рака предстательной железы. Как отмечает Праамсма, исследования показывают, что полностью растительная диета — самый полезный вариант.

Научные работы связывают диеты, богатые растительной пищей, с меньшим риском рака простаты. Например, Adventist Health Study-2 показало: у мужчин, придерживающихся веганской диеты, риск рака предстательной железы был на 35% ниже по сравнению с теми, кто придерживался невегетарианской, лакто-ово-вегетарианской, песко-вегетарианской или полувегетарианской диеты.

Растительное питание может быть полезно и после постановки диагноза. В исследовании с участием более 2000 мужчин с раком простаты у тех, кто употреблял больше всего растительных продуктов, риск прогрессирования заболевания был на 56% ниже, а риск рецидивов — на 59% ниже по сравнению с теми, кто ел меньше всего растительной пищи.

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