Ледниковый гигант родом из теплых широт: ученые переписали историю шерстистого носорога

Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) был одним из самых узнаваемых животных ледникового периода. Огромный, грузный, покрытый густой шерстью, с массивными рогами на носу — он выглядел как настоящий гигант древности. Эти звери вымерли около 11 000 лет назад, но долгое время ученые почти ничего не знали об их генетической истории.

Раньше исследования намекали на простую картину: раз животное приспособлено к холоду, значит, и генетическое разнообразие должно было формироваться на севере. Так было у шерстистых мамонтов — их генетическое богатство возникло в северной Сибири. Но с носорогами все оказалось иначе. Ученые располагали всего тремя ядерными геномами, и все они были получены из Северо-Восточной Сибири. Это создавало огромное слепое пятно: почти вся Евразия оставалась вне поля зрения.

Новый взгляд за пределы холодного севера

Международная команда исследователей под руководством Хэ Ю из Пекинского университета решила исправить эту ситуацию. Ученые отобрали 183 ископаемых образца со всей Евразии, чтобы найти качественную древнюю ДНК. В итоге им удалось получить 29 митохондриальных геномов (передающихся по материнской линии) и 14 ядерных геномов. Эти данные сравнили с ранее опубликованными материалами по другим шерстистым носорогам и их родственникам.

Но только генетики было недостаточно. Чтобы понять, где именно животные могли жить и как менялись их ареалы, команда построила компьютерные модели древней среды. Ученые загрузили в них данные о находках, древнем климате и растительности, чтобы восстановить изменения окружающей среды за последние 500 000 лет.

Сюрприз первый: разнообразие родилось не на севере

Результаты оказались неожиданными. Главный вывод: в отличие от шерстистых мамонтов, большая часть генетического разнообразия шерстистых носорогов возникла в умеренных широтах Евразии, а не в северной Сибири.

«Наши результаты показывают, что материнское генетическое разнообразие в основном эволюционировало в умеренной Евразии примерно 460 000–420 000 лет назад, в ходе длительного перехода между ледниковыми и межледниковыми периодами», — пишут авторы исследования.

Сюрприз второй: Альтай как убежище

Второй важный вывод касается расселения. Раньше считалось, что после похолодания климата вид просто перемещался с севера на юг. Но данные говорят об обратном. Альтайский регион, по-видимому, служил важным убежищем для шерстистых носорогов в теплые периоды. Когда климат становился холоднее, популяции распространялись оттуда в другие части Евразии.

Сюрприз третий: древнее скрещивание

Исследование выявило и еще один неожиданный поворот. Генетические данные показали, что шерстистые носороги скрещивались с носорогом Мерка — близкородственным видом, который был приспособлен к более теплому климату. Это означает, что история вида включает не только приспособление к холоду, но и контакты с родственниками из других экологических ниш.

Дополнительные факты о шерстистом носороге

Современные находки позволили узнать больше и о внешности этого зверя. В 2020 году в вечной мерзлоте Якутии была найдена мумия детеныша шерстистого носорога. Она показала, что у животного был жировой горб в области загривка — деталь, которую раньше замечали только на наскальных рисунках, но не подтверждали на реальных останках.

А в 2024 году на реке Мустер-Юрюй в Якутии обнаружили носовой рог длиной 164,7 сантиметра. Это самый длинный известный рог носорога — он более чем на 30 сантиметров превышает предыдущий рекорд. При этом он принадлежал самке, у которой сам череп был довольно небольшим. В среднем рога взрослых шерстистых носорогов превышали метр, что почти вдвое больше, чем у белого носорога, и весили они значительно больше.

Шерстистый носорог напоминал белого носорога, но их горбы различались по строению: у шерстистого носорога горб состоял из жировой ткани, а у белого носорога загривок образован мышцами и связками.

Что это меняет

Новое исследование рисует гораздо более сложную картину эволюции этих ледниковых гигантов. Простая схема «холодное животное — значит, родом с севера» не работает. Как отмечают авторы: «Даже для видов, адаптированных к холоду, значительное генетическое разнообразие могло возникать и сохраняться в более низких широтах».

Результаты исследования опубликованы в журнале Science

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