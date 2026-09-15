 

Аль Франкен и группа евреев поддержали Абдула ас-Сайеда, критиковавшего Израиль, на выборах в Сенат

15.09.2026, 5:45, Разное
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Бывший сенатор-демократ от Миннесоты и бывшая звезда телешоу Saturday Night Live Аль Франкен вместе с более чем двумя десятками известных американских евреев объявил о поддержке Абдула ас-Сайеда, кандидата Демократической партии в Сенат США от штата Мичиган. Ас-Сайед подвергается резкой критике со стороны части еврейской общины из-за своих высказываний и позиции в отношении Израиля, напоминает The Washington Post.

В открытом письме Франкен и другие подписанты признали, что взгляды ас-Сайеда на Израиль «вызывали обеспокоенность у многих», однако заявили, что его позиции «гораздо менее далеки от мейнстрима», чем это представляется в дискуссиях вокруг его кампании. Авторы письма отмечают, что не все согласны с требованием ас-Сайеда прекратить американскую военную помощь Израилю, однако считают эту позицию частью его более широкого требования применять одинаковые нормы международного права и прав человека ко всем государствам. Среди подписавших письмо – бывший конгрессмен Энди Левин и бывшие представители демократических администраций Морт Халперин, Майкл Познер, Джош Готбаум и Барнетт Рубин. Инициатором письма стал бывший сотрудник Госдепартамента Эрик Шварц.

Ас-Сайед, уже выигравший демократические праймериз в Мичигане, выступает против военной помощи США Израилю и называл действия Израиля в секторе Газы «геноцидом». Он также резко критиковал произраильское лобби AIPAC. На прошлой неделе группа раввинов и других еврейских лидеров Мичигана потребовала от кандидатов, претендующих на поддержку еврейских избирателей, подтвердить ряд принципов, включая безопасность евреев и признание права на еврейский суверенитет в Израиле.


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