 

Митч Макконнелл вернулся в Сенат США после трехмесячного отсутствия

15.09.2026, 5:15, Разное
  Поддержать в Patreon

84-летний сенатор-республиканец Митч Макконнелл вернулся в Капитолий после более чем трехмесячного отсутствия, связанного с падением у себя дома в июне, последующей госпитализацией и реабилитацией.

В Сенат он прибыл в инвалидной коляске и принял участие в голосовании.

Макконнелл признал, что восстановление было «долгим и часто разочаровывающим», отметив, что его осложняют последствия перенесенного в детстве полиомиелита. Он добавил, что пока не восстановился полностью, но намерен участвовать в ключевых голосованиях до окончания срока полномочий в январе 2027 года.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.09 / Пентагон впервые официально признал нехватку боеприпасов из-за войны с Ираном

15.09 / Ледниковый гигант родом из теплых широт: ученые переписали историю шерстистого носорога

15.09 / Химики против учебников: индуктивный эффект студентам объясняли неправильно почти сто лет

14.09 / Гигант из-за океана: найден первый европейский диплодок, который переписал историю миграции динозавров

14.09 / Тайный код Хеопса: почему академики критикуют новую теорию о Великой пирамиде

14.09 / Солнечный апокалипсис возможен? Исследователи нашли подтверждения супервспышек на светиле

14.09 / «Державник, первооткрыватель, эффективный менеджер и самый влиятельный из россиян»: ко дню рождения Дмитрия Медведева

14.09 / Запутанность частиц подтверждена в экстремальных условиях: открытие физиков из Оксфорда

14.09 / Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия призывают к референдумам о самоопределении

14.09 / Открытие, меняющее палеоклиматологию: улитки оказались хранителями древних погодных летописей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике