Митч Макконнелл вернулся в Сенат США после трехмесячного отсутствия

84-летний сенатор-республиканец Митч Макконнелл вернулся в Капитолий после более чем трехмесячного отсутствия, связанного с падением у себя дома в июне, последующей госпитализацией и реабилитацией.

В Сенат он прибыл в инвалидной коляске и принял участие в голосовании.

Макконнелл признал, что восстановление было «долгим и часто разочаровывающим», отметив, что его осложняют последствия перенесенного в детстве полиомиелита. Он добавил, что пока не восстановился полностью, но намерен участвовать в ключевых голосованиях до окончания срока полномочий в январе 2027 года.

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