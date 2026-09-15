Пентагон впервые официально признал нехватку боеприпасов из-за войны с Ираном

Генеральный инспектор министерства обороны США в первом докладе о военной операции против Ирана признал, что интенсивное расходование вооружений привело к нехватке некоторых критически важных боеприпасов и выявило серьезные ограничения американского военно-промышленного комплекса. Первым о содержании документа сообщило издание NBC News. В докладе говорится о возникновении «стратегического дефицита запасов» и «узких мест» при восполнении боеприпасов.

Согласно официальной оценке Пентагона, к 29 июня стоимость операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) достигла 33,4 миллиардов долларов. Из этой суммы 22,3 миллиардов долларов пришлись на израсходованные боеприпасы, еще 3,7 миллиардов – на потерянную военную технику, а 7,4 миллиардов – на дополнительные оперативные расходы. При этом в расчет не включена стоимость восстановления поврежденных военных баз и другой инфраструктуры, поэтому фактическая цена войны выше.

В аппарате заместителя министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению сообщили, что наиболее устойчивые проблемы возникли с производством твердотопливных ракетных двигателей, высококачественных взрывчатых веществ и ракетного топлива, а также с нехваткой квалифицированных работников. Пентагон пытается ускорить закупки и производство, расширить мощности предприятий, обеспечить запасы критически важных материалов и привлечь союзников к восполнению американских арсеналов. Однако в докладе отмечается, что расширение производственных мощностей потребует «значительного времени».

Документ фактически стал первым официальным подтверждением со стороны американской администрации сообщений о сокращении запасов вооружений. Ранее президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет неоднократно отвергали утверждения о дефиците боеприпасов, заявляя, что у вооруженных сил США достаточно оружия для ведения боевых действий. Вместе с тем еще в июне Белый дом запросил у Конгресса дополнительные 87,6 миллиардов долларов, в том числе 67,1 миллиардов для Пентагона; из них 21 миллиардов предполагалось направить непосредственно на закупку боеприпасов.

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